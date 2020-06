Speciale energia: Stati Generali, Gualtieri a Bonomi, su restituzione accise energia Stato farà la propria parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, in merito alla richiesta avanzata oggi dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, di "restituzione di 3,4 miliardi di euro di accise energia impropriamente pagate", ha osservato che "Confindustria sa benissimo che lo Stato farà la sua parte. E' una questione tecnica che questi rimborsi non possono essere pagati due volte. Esiste - ha continuato - un elemento procedurale che va affrontato e risolto con la buona volontà da parte di tutti". Gualtieri ha parlato in occasione della conferenza stampa a villa Pamphili, a Roma, nell'ambito degli Stati generali dell'economia, durante i quali oggi il governo si è confrontato con le organizzazioni imprenditoriali. (Rin)