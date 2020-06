Speciale energia: oggi riunione del Comitato di controllo ministeriale dell’accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di controllo ministeriale dell’accordo Opec+ si riunisce oggi in videoconferenza. I ministri dell'Energia ascolteranno la relazione dell'Opec sulla situazione attualmente in corso nel mercato petrolifero e l'attuazione dell'accordo Opec+ sul taglio della produzione da parte dei paesi firmatari, nonché il rapporto del comitato tecnico congiunto. Il comitato si riunirà mensilmente sino alla fine del 2020 per facilitare le consultazioni sull'accordo. L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e altri produttori non facenti parte del Cartello petrolifero hanno concordato ad aprile di tagliare l'offerta di 9,7 milioni di barili al giorno (bpd) nei mesi di maggio e giugno per rilanciare il mercato bloccato dalla crisi del coronavirus. Lo scorso 6 giugno l'Opec+ ha concordato di estendere il taglio attualmente in vigore di un mese, sino alla fine di luglio, chiedendo in particolare a paesi come la Nigeria e l'Iraq - che hanno superato le quote pattuite - di compensare le loro mancanze con tagli extra nel periodo da luglio a settembre. (Geb)