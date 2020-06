Speciale energia: Regno Unito, Bp raccoglie più di dieci miliardi di euro di obbligazioni ibride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica del settore energetico Bp ha raccolto più di dieci miliardi di euro di obbligazioni ibride. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". La mossa di Bp avviene mentre i mercati del credito societario sono particolarmente volatili e rappresenta un tentativo di rafforzare il suo bilancio. Quella di Bp rappresenta un'operazione di un certo rilievo con obbligazioni ibride. Questi titoli sono più rischiosi di quelli normali, ma in certi casi anche più redditizi. La società del settore energetico non si era mai interessata a questo tipo di titoli prima d'ora. "Bp non aveva obbligazioni ibride in nessun mercato, e adesso stanno colpendo tutti i mercati contemporaneamente. Un titolo ibrido di taglia e prezzo decente può essere utile per il bilancio quando la situazione non è buona", ha commentato il direttore amministrativo di Citigroup Colm Rainey. (Rel)