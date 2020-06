Speciale energia: Rosatom collaborerà con Framatome e Ge Steam Power su centrale bulgara Belene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Rosatom ha concordato di collaborare con la francese Framatome Sas e la statunitense General Electric Steam Power nel processo di selezione di un investitore strategico per il progetto di Belene in Bulgaria. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Rosatom. I memorandum sono stati firmati dal primo vicedirettore generale - direttore dell'unità di sviluppo internazionale Rosatom e Kirill Komarov, dal vicepresidente esecutivo senior di Framatome Sas per le vendite regionali Frederic Lelievre e dal presidente della General Electric Steam Power, Michael Keroullé. "In conformità con gli accordi, le società uniranno le forze per partecipare alla selezione di un investitore strategico per la costruzione della centrale nucleare di Belene. In base agli accordi, fatta salva la selezione della società statale Rosatom come investitore strategico del progetto a seguito della gara, General Electric sarà considerata come partner per apparecchiature per l'impianto a turbogenerazione basato sulla tecnologia Arabelle e per le attrezzature della sala macchine; e Framatome Sas come partner chiave nella dotazione di un sistema automatizzato di controllo di processo per la centrale nucleare bulgara ", si legge nella nota. (Rum)