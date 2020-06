© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale progressione del progetto di interconnessione tra Meledugno e Brindisi, che collegherà il Tap alla rete nazionale italiana, è del 75 per cento. Lo ha confermato la società nelle risposte alle domande degli azionisti in vista dell’assemblea dei soci odierna. L’azienda ha poi ribadito che entrambi i progetti (l’interconnessione e l’intero gasdotto) prevedono l’entrata in esercizio entro la fine del 2020. (Com)