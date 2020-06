Speciale energia: compagnia ceca Eph, raggiunti risultati finanziari record nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ceca Eph ha raggiunto risultati finanziari record nel 2019. Il fatturato consolidato ha raggiunto gli 8,6 miliardi di euro (rispetto ai 7 miliardi del 2018), mentre l’Ebitda rettificato è stato pari a 2,1 miliardi di euro. Come riferisce un comunicato stampa, l'indice di indebitamento netto totale consolidato della società ceca è stato pari a 2,4 volte l'Ebitda. Nel 2018, il dato in questione era risultato 2,6 l'Ebitda. I positivi risultati del gruppo sono stati garantiti dall'elevata quota di asset infrastrutturali regolamentati e contrattualizzati a lungo termine, che includono impianti a biomasse sia nel Regno Unito, sia in Italia, impianti a gas con capacity payment garantito principalmente nel Regno Unito e un'elevata conversione di Ebitda in cash flow. Tutto ciò ha contribuito a mantenere un basso livello di indebitamento consolidato, rendendo il gruppo pienamente equiparabile alle società europee con rating investment grade. Nel 2019 Eph ha beneficiato del completamento dell'impianto a biomasse di Lynemouth (i lavori di conversione sono terminati nel 2018) e di una crescita positiva nei mercati di riferimento soprattutto grazie a un significativo aumento del volume di gas trasportato. (Com)