Speciale energia: l’Algeria fornirà alla Tunisia il 20 per cento del gas in più a partire dal 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quantità di gas algerino fornito alla Tunisia verrà aumentata del 20 per cento a partire dal 2025 per soddisfare la crescita della domanda del mercato tunisino. Lo ha confermato la compagnia energetica algerina Sonatrach. "E' stato concluso un accordo per rinnovare il contratto di fornitura di gas naturale, firmato tra le due parti nel 1997, fino al 2027, con la possibilità di prorogare il contratto per altri due anni", si legge in un comunicato. L’azienda algerina, tuttavia, non fa menzione dello “sconto” del 10 per cento del prezzo del gas algerino comunicato giorni fa dalla Steg. Secondo i tunisini, inoltre, l'intesa includerebbe anche un aumento del periodo di pagamento 15 giorni a 30 giorni. La Steg ha avviato negoziati nell’aprile del 2018 con la controparte algerina rappresentata dalla compagnia petrolifera algerina Sonatrach. In base all'accordo, secondo quanto riferito da Steg, l’Algeria manterrà gli stessi quantitativi contrattuali per il periodo 2020-2030, stimati a 2 miliardi e 500 milioni di metri cubi all'anno, per poi salire a 3 miliardi di metri cubi per il periodo 2026-2029. L’intesa prevede inoltre che i quantitativi contrattuali giornalieri vengano adeguati durante il periodo estivo per raggiungere quota 11 milioni di metri cubi nei mesi di luglio e agosto. (Ala)