Trasporto aereo: Wizz Air riapre le proprie basi in Polonia e riattiva voli internazionali

- La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air ha riaperto le proprie 5 basi in Polonia e ha riattivato i voli da e verso paesi quali Bulgaria, Croazia, Islanda, Italia, Norvegia e Spagna. Lo rende noto oggi la società. Wizz Air precisa che, allo scopo di assicurare viaggi in sicurezza, verranno compiute procedure aggiuntive per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza nella fase dell'imbarco e un'adeguata igienizzazione dei velivoli. "Sebbene i filtri Hepa che si trovano in tutti gli aerei di Wizz Air filtrino l'aria in cabina al 99,97 per cento, l'equipaggio e i passeggeri saranno obbligati a indossare mascherine per l'intera durata del volo. Il personale di bordo distribuirà a ciascun passeggero fazzolettini disinfettanti. Allo scopo di ridurre il contatto fisico, esortiamo al pagamento contactless negli acquisti a bordo", si legge in un comunicato. (Vap)