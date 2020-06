© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo chiede la fiducia al Senato sul decreto Elezioni. La richiesta è stata avanzata in Aula dal ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà. Subito dopo il presidente di palazzo Madama Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori. (Rin)