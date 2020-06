© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di venire a fare lezioni nel Lazio, Salvini ci spieghi come mai i mafiosi, come accertato dalla Procura, a Latina votavano per i candidati della Lega. Magari lo aiuterebbe a rendere più credibile e trasparente la squadra di 50 persone che vorrebbero mettere su". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. (Com)