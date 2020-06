Imprese: Ice, accordo con Tencent Ibg per promuovere aziende italiane sul mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenzia Ice e Tencent Holding Limited, principale provider cinese di servizi internet a valore aggiunto, hanno siglato un memorandum d'intesa per promuovere e introdurre insieme le aziende italiane nel mercato cinese. Stando al relativo comunicato stampa, Pavilion Italia sarà il nome del portale WeChat che verrà creato per promuovere le aziende aderenti. Da qui, prosegue la nota, i consumatori cinesi potranno accedere direttamente a un ambiente e-commerce ideato ad hoc dove acquistare i prodotti delle aziende presenti su Pavilion Italia. WeChat è la piattaforma digitale utilizzata ogni giorno in Cina da oltre un miliardo di utenti, un ecosistema in connessione costante con il mondo circostante, dove l'utente svolge molte delle sue azioni quotidiane sfruttando le potenzialità del digitale: dall'accesso ai servizi sanitari alle attività di intrattenimento, dalla gestione dei servizi bancari alle conversazionicon gli amici, dall'informazione ai pagamenti mobile online e offline tramite il portafoglio digitale integrato. (Com)