Bielorussia: ministro Esteri svedese, autorità garantiscano elezioni libere

- Le autorità bielorusse consentano elezioni libere ed eque nel rispetto delle libertà fondamentali. E' quanto afferma il ministro degli Affari esteri della Svezia, Ann Linde, commentando nuovi arresti e intimidazioni in Bielorussia a danno di candidati alle elezioni presidenziali, politici dell'opposizione e manifestanti pacifici nel paese. "Giungono rapporti ancora più preoccupanti dalla Bielorussia di arresti e intimidazioni di candidati pacifici e attivisti in vista delle elezioni presidenziali, tra cui Mikhola Statkevitj. Le autorità bielorusse devono consentire elezioni libere ed eque e garantire libertà fondamentali", scrive Linde su Twitter. A inizio giugno i parlamentari europei che si occupano delle relazioni tra Unione europea e Bielorussia avevano condannato l'ondata di arresti di candidati alle elezioni presidenziali, politici dell'opposizione e manifestanti pacifici nel paese, spiegando che, in caso di ulteriori arresti e di restrizioni arbitrarie, avrebbero cercato una revisione della politica dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia, comprese nuove sanzioni. "Siamo profondamente preoccupati per il continuo fallimento delle autorità bielorusse nel migliorare l'ambiente elettorale e per la loro palese mancanza di intenzione di creare condizioni per una reale parità di condizioni tra i candidati", avevano dichiarato in una nota firmata il presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia, il polacco socialista Robert Biedron (S&D) e il relatore permanente del Parlamento europeo sulla Bielorussia, il liberale lituano, Petras Austrevicius (Renew Europe).(Sts)