Cina: sei vittime in un incendio nella regione Guangxi

- Sei persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato in una casa in costruzione intorno alle 7:40 di oggi nel distretto di Fangcheng, nella città di Fangchenggang, nella regione autonoma della Cina meridionale del Guangxi. Lo riferiscono le autorità locali. Pompieri e soccorritori del dipartimento di Pronto intervento locale sono intervenuti sulla scena e il fuoco è stato spento. È in corso un'indagine sulla causa dell'incidente. (Cip)