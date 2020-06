Immuni: Capitanio (Lega), il governo rispetti indicazioni di Copasir e Privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'App Immuni può mettere seriamente a rischio la privacy e la sicurezza dei cittadini e l'avvio della sperimentazione non ha certo spazzato vie le ombre che hanno accompagnato la sua gestazione. Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega della Commissione trasporti e Telecomunicazioni e Segretario della Vigilanza Rai. "La Commissione trasporti e Telecomunicazioni della Camera, approvando il parere sul Disegno di legge che introduce il sistema allerta Covid-19, ha formalmente richiamato il Governo a una gestione più trasparente. Nelle osservazioni volute dalla Lega, si chiede a Palazzo Chigi di fornire le dovute rassicurazioni al Copasir, prevedere o inasprire sanzioni civili e penali per chi utilizzi illecitamente i dati raccolti dalla App, attuare quanto richiesto dal Garante per la privacy per assicurare una efficace ed effettiva protezione dei dati sensibili", aggiunge Capitanio, secondo cui è evidente che con la scarsa adesione dei cittadini fin qui registrata e senza la garanzia da parte dello Stato di una immediata somministrazione dei tamponi ai cittadini 'allertati', tutto il progetto confermerebbe di essere un inutile e costoso flop.(Rin)