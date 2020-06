Repubblica Centrafricana: da Commissione Ue 54 milioni di euro a sostegno della spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di fornire 54 milioni di euro a sostegno della Repubblica Centrafricana per aiutare il governo a rafforzare la spesa pubblica messa a dura prova dalla lotta contro il virus. L'Unione europea ha fatto sapere che interverrà con 45 milioni di euro per consolidare la governance economica e lo spazio di bilancio nella Repubblica Centrafricana, nonché con 9 milioni di euro per finanziare le politiche nazionali in materia di sicurezza e giustizia. (Beb)