Infrastrutture: azienda francese Vinci, attività è ora al 90 per cento

- L'attività di Vinci, azienda francese attiva nel settore delle costruzioni di infrastrutture, "si situa attualmente al 90 per cento del suo livello normale stimato in media". Lo ha reso noto il gruppo con un comunicato, diffuso poche ore prima della sua assemblea generale prevista per oggi. Senza dare particolari dettagli, Vinci ha spiegato che i i conti saranno colpiti "in modo significativo" quest'anno dalla crisi del coronavirus. "In Francia, dove il gruppo realizza circa la metà del suo volume d'affari, l'attività è stata molto debole nell'edilizia e i lavori pubblici per circa un mese a partire dall'entrata in quarantena", ha spiegato la società. "In molti altri paesi, in compenso, si è mantenuta a livelli vicini al normale", ha fatto sapere Vinci.(Frp)