- La posizione dell’Italia sulla digital tax non cambia: abbiamo sempre sostenuto l’importanza di una soluzione globale e, nonostante l’emergenza Covid 19, con Francia, Spagna e Regno Unito siamo determinati a continuare a lavorare per una soluzione entro il 2020, come deciso dal G20. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. (Rin)