Coronavisus: De Bonis (Misto), Speranza chiarisca su cura plasma iperimmune assegnata a ospedale Pisa

- Nonostante il successo ottenuto dagli ospedali di Mantova e Pavia nell'avvio, già nel mese di marzo, di un protocollo sperimentale per trattare i pazienti affetti da Covid-19 con il plasma iperimmune dei pazienti guariti, la sperimentazione italiana della cura del coronavirus è stata assegnata a sorpresa all'azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. "Quali sono i motivi di questo 'scippo'? Perché non si è puntato su chi è molto più avanti nella sperimentazione?". Lo chiede in una nota il senatore del gruppo Misto, Saverio De Bonis, in un'interrogazione indirizzata al ministro della Salute in cui spiega come "lo studio, condotto congiuntamente al policlinico San Matteo di Pavia, ha visto il coinvolgimento di varie strutture dell'ospedale di Mantova quali immunoematologia e medicina trasfusionale, pneumologia, medicina di laboratorio, malattie infettive. Attualmente è in corso l'analisi dei dati raccolti dagli specialisti nell'ambito del progetto e la successiva pubblicazione. Al servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del "Carlo Poma" di Mantova si è proceduto a pieno regime alla raccolta del plasma da pazienti guariti, con un ritmo di 6-7 prelievi al giorno. I decessi con questa terapia non si verificano più da qualche mese e il coronavirus sparisce dopo un trattamento che va dalle 2 alle 48 ore, eliminando ogni traccia di sintomo. Sono ormai un centinaio i pazienti dell'ospedale di Mantova curati con successo". (segue) (Com)