Coronavisus: De Bonis (Misto), Speranza chiarisca su cura plasma iperimmune assegnata a ospedale Pisa (2)

- "Eppure, sulla pagina "Facebook" del regista e blogger Massimo Mazzucco si legge: 'Qualcuno ha subito suggerito che Pisa non fosse affatto una scelta casuale, visto che è il feudo del virologo Lo Palco. In altre parole, si voleva togliere a De Donno il controllo della sperimentazione, per assegnarlo ad un altro ospedale'. Mazzucco riferisce di 'un’ipotesi molto più complessa, che tira in ballo la famiglia Marcucci'. Si tratta di un'azienda fondata nel 2001 e specializzata in produzione e distribuzione di prodotti medicinali derivati da plasma umano. Dal momento che adesso l'amministratore delegato è Paolo Marcucci, chiedo al Ministro Speranza se non vi possano essere eventuali conflitti di interessi". (Com)