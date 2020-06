Lazio: Salvini, Zingaretti e Raggi non hanno risolto problemi, Lega sarà protagonista della riscossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono in Consiglio regionale per lanciare alla grande dopo la riapertura l'azione amministrativa, positiva, sia nel Comune di Roma che in Regione Lazio. Il tema rifiuti, ospedali chiusi, infrastrutture ferme, il tema case popolari non sono stati risolti né dal sindaco Raggi né dal presidente della Regione Zingaretti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando al Consiglio regionale del Lazio per l'incontro "La Lega dà voce ai territori". "Sono convinto che l'anno prossimo la Lega sarà protagonista della riscossa, della ricostruzione e della resurrezione sia di Roma che dell'intera Regione Lazio", ha concluso Salvini. (Rer)