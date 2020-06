Spagna: sottosegretario alla Difesa Olivares lascia incarico per motivi familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa spagnolo, Angel Olivares, ha lasciato il suo incarico per "motivi familiari". Lo hanno annunciato oggi fonti del ministero della Difesa al quotidiano "El Confidencial". Oliveres, nominato l'8 giugno su proposta del ministro della Difesa Margarita Robles, aveva manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico già nel 2019, ma aveva poi deciso di restare in carica per un anno come "favore personale" verso il ministro. (Spm)