Viabilità: a Cinisello Balsamo via Saffi inverte senso di marcia per maggiore sicurezza agli incroci

- Il comune di Cinisello Balsamo dichiara in una nota che da questa mattina via Saffi inverte il senso di marcia. I tecnici comunali sono intervenuti per effettuare le modifiche viabilistiche necessarie nel tratto compreso tra via Pietro Micca e Via Daniele Manin. D'ora in poi provenendo da via Pietro Micca si potrà svoltare sia a destra che a sinistra. Un intervento necessario e importante per mettere in sicurezza un tratto di strada che è stato così motivato dal sindaco Giacomo Ghilardi: "Anche in questo caso si tratta di una richiesta sollevata anche dai cittadini e residenti, l'attenzione, la disponibilità al dialogo e la capacità di ascolto stanno per noi sempre al primo posto. Il cambio di viabilità garantirà più sicurezza in questo tratto di strada". "Passo dopo passo stiamo procedendo a sistemare tutti quei nodi che presentano situazioni ad alto rischi di incidentalità. In queste ore stiamo procedendo con la posa della necessaria segnaletica orizzontale e verticale per rendere attivo e visibile l'inversione del senso unico", ha spiegato il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega alla Mobilità.(Com)