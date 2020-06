Russia-Azerbaigian: colloquio telefonico fra Putin e omologo Aliyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, hanno discusso, in una conversazione telefonica, della risposta internazionale coronavirus e delle relazioni bilaterali. È quanto riferito dal Cremlino. I due capi di Stato “hanno discusso dell'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. Hanno anche parlato della situazione relativa alla pandemia di coronavirus e le misure messe in atto per combattere l'infezione", ha riferito il Cremlino in una nota. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha specificato che Putin e Aliyev non hanno discusso dei disordini in un campo di raccolta di cittadini azerbaigiani nel Daghestan. All'inizio di questa settimana, alcuni cittadini azerbaigiani hanno aggredito degli agenti di polizia russi e danneggiato le loro autovetture, esprimendo indignazione per l'incapacità di rientrare in patria a causa della chiusura dei confini causata dalla pandemia di Covid-19. Secondo il Comitato investigativo russo, sette agenti di polizia sono rimasti feriti e circa 90 cittadini azerbaigiani sono stati trasferiti in un dipartimento di polizia a seguito dell'incidente. (Rum)