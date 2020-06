Slovacchia: Ue approva sostegno di 9,6 milioni di euro per chiusura miniere carbone Hbp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il sostegno pubblico di 9,6 milioni di euro della Slovacchia, cofinanziato da fondi strutturali dell'Ue, alla società di estrazione del carbone Hornonitrianske bane Prievidza (Hbp) per alleviare l'impatto sociale della chiusura delle sue unità minerarie in Handlova e Novaky entro il 2023. La valutazione della Commissione ha rilevato che, in linea con la decisione del Consiglio, l'aiuto mira a facilitare il processo di chiusura fornendo un sostegno finanziario a Hbp per un totale di 9,6 milioni di euro al fine di sostenere i dipendenti che perderanno il lavoro a causa delle chiusure. In particolare, il sostegno statale alla Hbp coprirà le spese corrispondenti allo stipendio medio di specifici dipendenti che perderebbero il posto di lavoro a causa della chiusura delle miniere e che prenderanno parte a un programma di riqualificazione per un massimo di sei mesi, mentre sono ancora impiegati presso Hbp. Questo li aiuterà a trovare nuovi posti di lavoro. (Beb)