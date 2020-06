Lavoro: protesta Roma Multiservizi in Campidoglio, tensioni in piazza, poi il Dg riceve delegazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro non si tocca", questo il coro con cui stanno manifestando sulle scale che portano al Campidoglio i lavoratori di Roma Multiservizi. Diversi gli striscioni esposti tra cui uno che ritrae Virginia Raggi, sindaco di Roma, che si chiude le orecchie e recita "Sindaco Raggi basta". Altri striscioni recitano "Welcome to Rome, the city of Rubbish". Un altro striscione poi ritrae il durettore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti, e riporta la scritta "Non mangerai i nostri cadaveri. Decine di sacchetti dell'immondizia sono stati portati sulle scale del campidoglio e alcuni striscioni sono tenuti in volo da palloncini colorati. Nel corso della protesta in piazza del Campidoglio ci sono state anche tensioni perché si sono scaldati gli animi di alcuni lavoratori che con disperazione hanno chiesto di incontrare Raggi urlando "sono quattro mesi che non prendo lo stipendio". Poco dopo una delegazione è stata ricevuta da Giampaoletti e quindi le tensioni sono rientrate. (Rer)