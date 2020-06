Fase 3: Lega, aziende artigiani e imprenditori hanno bisogno di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta del governo all'Europa di prorogare di tre anni il pagamento separato dell'Iva è inutile e dannosa perché comporterebbe una perdita di liquidità importante per piccole e medie imprese, artigiani e commercianti". Lo affermano in una nota i deputati Lega della commissione Finanze Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli, ed il capogruppo in commissione Bilancio della Camera, Massimo Garavaglia. Per i tre esponenti della Lega, "con la fattura elettronica, infatti, il pagamento dell'Iva anticipato dagli enti pubblici ed spa è già realtà e consente alle imprese di tenere una liquidità di cassa. Con la proroga dello split payement, solo per il settore edile, si stimano perdite di 2,5 miliardi di euro proprio nel momento in cui le imprese hanno la maggiore necessità di liquidità. Se la richiesta del governo fosse accolta - hanno concluso i tre parlamentari - sarebbe un gravissimo colpo per migliaia di imprese".(Com)