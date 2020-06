Ue: Mattarella riceve Conte e ministri in vista del prossimo Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo, ha incontrato oggi al Quirinale, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, con il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. (Com)