Regno Unito: Federazione pediatri esorta premier Johnson a riaprire scuole elementari

- Più di 1.600 pediatri hanno firmato una lettera per il primo ministro britannico Boris Johnson in cui lo esortano a riaprire le scuole elementari. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times". I medici hanno scritto che i bambini più vulnerabili hanno già sofferto per via della chiusura delle scuole durante il regime di quarantena per il coronavirus, e che Johnson rischia di "sprecare le opportunità" di un'intera generazione. Nella lettera i pediatri richiedono che il governo pubblichi una strategia chiara che abbia come primo obiettivo la riapertura delle scuole. La maggior parte dei bambini del Regno Unito non va a scuola da 12 settimane, un periodo "senza precedenti", secondo i pediatri. Molti alunni non torneranno a scuola prima di settembre e ciò, secondo i medici britannici, è preoccupante. Inoltre l'impatto della pandemia è maggiore per i bambini e le famiglie "che hanno meno risorse e necessitano di più supporto". Il presidente della Federazione dei medici pediatri Russell Viner ha affermato che "i bambini hanno bisogno delle scuole. Ogni bambino - ha aggiunto - ha diritto ad un'istruzione senza interruzioni e gli insegnanti, i presidi e le autorità locali hanno lavorato senza sosta per fornirla sia prima che durante la crisi di coronavirus". (Rel)