Omicidio Sacchi: Pirino aveva tentato di investire finanzieri che indagavano su spaccio

- Nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di finanza di Roma in merito al call centre che da San Basilio permetteva rifornimenti di cocaina a domicilio, è emerso il ruolo di primo piano Di Paolo Pirino, il giovane imputato nel processo per l’omicidio di Luca Sacci. Lo spacciatore, alcuni mesi prima dell’omicidio era in piena attività e le indagini della Finanza hanno accertato decine di suoi coinvolgimenti nella cessione di droga. In un particolare caso avvenuto il 23 maggio 2019, mentre era in macchina, una Smart, con Manolo Bellocci, uno dei due fratelli ritenuti capi dell’organizzazione sgominata oggi, per fuggire tentarono di investire due finanzieri che volevano procedere ad un controllo.(Rer)