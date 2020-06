Sicurezza: Mauri (Pd), è il momento di fare i veri Decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci sarà il primo incontro dei partiti di maggioranza per la modifica dei decreti Salvini, che hanno creato ancora più problemi invece di risolverli. È venuto il momento di fare i veri Decreti Sicurezza. Lo scrive su Facebook il viceministro dell’Interno Matteo Mauri. "Quelli che servono all'Italia e non alla propaganda di qualcuno. Abbiamo posto il tema come prioritario per il PD fin dall'inizo. Il ministero dell'Interno aveva iniziato a lavorarci da subito. Dopo la fase acuta della crisi sanitaria, e avendo fatto già la norma sulla Regolarizzazione, riprendiamo con forza il lavoro nell'interesse di tutti”, aggiunge.(Rin)