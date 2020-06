Lavoro: in corso incontro Pd-sindacati su riforma ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico sta incontrando in videoconferenza i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Per il Pd sono presenti la sottosegretaria al ministero del lavoro Francesca Puglisi, la coordinatrice per il programma Chiara Braga, il responsabile Economia Emanuele Felice, il responsabile lavoro Marco Miccoli e la vicepresidente del partito Debora Serracchiani. Nel pomeriggio è previsto un altro incontro con Confcooperative, Confindustria, Legacoop, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti. (Rin)