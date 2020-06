Stati Generali: Confagricoltura, riduzione Iva e cuneo fiscale per rilancio consumi, patto per il Sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica "richiede un immediato intervento per stimolare la domanda. Ho proposto al governo una riduzione delle aliquote Iva sui prodotti agricoli e del cuneo fiscale sul lavoro allo scopo di rilanciare i consumi". Lo ha dichiarato stamani il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla riunione degli Stati Generali dell'Economia a Villa Pamphilj a Roma, dedicata al settore agroalimentare. "Siamo pronti a scrivere insieme un Patto per il Sistema Italia – prosegue Giansanti in una nota – Le risorse messe a disposizione dall'Europa sono fondamentali per avviare un profondo cambiamento dell'economia in chiave di competitività, ma in questo momento servono anche interventi mirati. Per tornare a crescere, rilanciare la produttività che ristagna da oltre un decennio, occorre migliorare le infrastrutture, diffondere la digitalizzazione e le innovazioni tecnologiche, valorizzare la ricerca e la formazione come fattori chiave per lo sviluppo", aggiunge. "La semplificazione burocratica merita una sottolineatura a parte. In un Paese che vuole essere all'avanguardia, i ritardi nella stesura di un decreto attuativo o di una circolare ministeriale bloccano l'erogazione di provvedimenti attesi da migliaia di cittadini e imprese in difficoltà. Ci auguriamo che il decreto sulla semplificazione annunciato dal governo consenta di fare reali e sostanziali passi in avanti verso l'efficienza amministrativa a tutti i livelli", spiega Giansanti. (segue) (Com)