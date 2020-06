Stati Generali: Confagricoltura, riduzione Iva e cuneo fiscale per rilancio consumi, patto per il Sistema Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il settore agroalimentare – sottolinea il presidente di Confagricoltura – l'emergenza sanitaria ha indicato che l'Italia e l'Europa devono accrescere la sovranità alimentare: il 10 per cento in più di produzione lorda vendibile dell'agricoltura significherebbe una maggiore produzione di 20 miliardi ed esportazioni agroalimentari che possono crescere di 15 miliardi. Una svolta in chiave competitiva per il nostro settore, che necessita anche di accordi internazionali in grado di tutelare e valorizzare il Made in Italy. La filiera agroalimentare può dare un significativo contributo alla ripresa economica duratura e sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale e dell'efficienza energetica - conclude Giansanti – Per questo ribadiamo la necessità di un progetto di strategia da costruire insieme al premier Conte e i ministri competenti", conclude Giansanti. (Com)