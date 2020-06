Roma: Salvini, a città serve una squadra speciale di almeno 50 persone oneste e competenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "serve una squadra speciale: persone oneste, concreti e competenti, non una sola persona speciale o sindaco speciale". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando al consiglio regionale del Lazio per l'incontro "La Lega dà voce ai territori". "Serve un gruppo di almeno 50 persone che, però, riportino ordinaria amministrazione, pulizia, decoro e manutenzione - ha aggiunto Salvini -. Non credo che occorrano cose straordinarie, ma serve amore, efficacia e competenza manageriale". (Rer)