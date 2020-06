Ungheria: Corte costituzionale da ragione al governo su emendamenti relativi a "fake news"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dal voto del parlamento di Budapest che ha revocato i poteri straordinari concessi al governo a marzo per la gestione dell’emergenza coronavirus, la Corte costituzionale ungherese ha giudicato conforme alla legge fondamentale l’emendamento al codice penale che penalizza la diffusione di notizie false nel paese. Tale normativa, introdotta insieme ai poteri speciali per l’esecutivo, prevedeva fino a cinque anni di reclusione per coloro che dovessero pubblicare “notizie false” in merito alla situazione dell’epidemia di coronavirus, e quindi alla gestione da parte delle autorità statali dell’emergenza. La Corte costituzionale ungherese ha quindi respinto la questione presentata da chi sosteneva che l’emendamento sulle “fake news” costituisse una limitazione della libertà di espressione e inoltre corresse il rischio di essere applicata in modo arbitrario, perché il reato non è definito in modo puntuale. Il giudice costituzionale ungherese ha reputato tuttavia che le norme oggetto della questione proibiscono "la comunicazione di notizie consapevolmente false o distorte" solo se tale comunicazione ostacola la capacità dell'autorità pubblica di attuare misure protettive durante un'emergenza, ma non coinvolge semplici opinioni critiche. Questo rende l'emendamento necessario e proporzionato, alla luce dell'interesse sociale prevalente. (segue) (Vap)