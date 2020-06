Ungheria: Corte costituzionale da ragione al governo su emendamenti relativi a "fake news" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro momento di verità", ha commentato il ministro della Giustizia ungherese, Judit Varga, su Twitter. La guardiasigilli ha precisato poi che, con la fine del regime di emergenza e dei poteri speciali del governo, viene meno anche la normativa in questione. L’esecutivo perderà effettivamente i poteri speciali solo a partire da sabato, dopo che l’Assemblea nazionale ungherese ha revocato all'unanimità lo stato di emergenza in un voto tenutosi all’inizio della settimana. Diverse organizzazioni non governative (Ong) critiche nei confronti dell'esecutivo ungherese ritengono che si tratti solo di "un'illusione ottica" e in realtà la concentrazione del potere nelle mani del governo di Fidesz proseguirà in quale modo. Il ruolo della libera stampa nel paese è del resto considerato a rischio da diversi anni, a causa del rafforzamento del controllo dell’esecutivo sui media pubblici e della progressiva sparizione di diverse testate e media dell’opposizione, anche per via di normative controverse emanate dal parlamento ungherese, guidato con una maggioranza molto salda da Fidesz e quindi dal premier Viktor Orban. (segue) (Vap)