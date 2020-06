Ungheria: Corte costituzionale da ragione al governo su emendamenti relativi a "fake news" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti criticati dalle Ong e in generale l’avocazione di poteri straordinari per il governo di fronte all’epidemia di coronavirus erano del resto stati oggetto di denuncia a fine marzo vista la presunta “inconsistenza” di ragioni atte a giustificare tali provvedimenti: la situazione epidemiologica in Ungheria non sembrava allarmante, come invece in altri paesi dell’Europa centro-orientale. L’esecutivo aveva all’epoca respinte tali accuse, facendosi scudo con la giustificazione di dover “tutelare le vite umane” di fronte ai rischi del contagio. “Coloro che diffondono accuse infondate circa la nostra gestione della crisi, dicendo che minaccerebbe la democrazia e lo stato di diritto in Ungheria, stanno combattendo contro un nemico immaginario”, aveva dichiarato a fine marzo il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, rispondendo anche alle manifestazioni di preoccupazione giunte dalla Commissione europea. (Vap)