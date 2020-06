Milano: al via lavori di restyling in piazza San Luigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova piazza si prepara a rinascere e diventare cuore pulsante del quartiere che la circonda. Partono la prossima settimana i lavori di riqualificazione di piazza San Luigi, zona corso Lodi. "Mentre sono a buon punto i lavori su Sant'Agostino in Municipio 1, Archinto in Municipio 9 e Schievano in Municipio 6, partono oggi quelli per una piazza importante del Municipio 4 - dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Le piazze devono riacquistare la loro centralità in ogni quartiere, in una città che ripensa ai suoi ritmi e vuole offrire qualità della vita e degli spazi a 15 minuti da casa. Abbiamo una strategia chiara per puntare su questi luoghi come cuore del cambiamento, ampliando le aree pedonali e quelle verdi, che vedrà la riqualificazione dal 2011 al 2021, di oltre 80 piazze di Milano. I prossimi a partire saranno gli interventi su Lavater e Madonna delle Grazie all'Ortica". L'intervento in piazza San Luigi riguarda un'area di circa 2.000 mq e consiste nella riorganizzazione e razionalizzazione dello spazio pubblico in funzione di una maggior fruibilità. Come richiesto dal Municipio 4, la parte centrale della piazza sarà pedonalizzata, con l'accesso consentito soltanto ai mezzi di servizio e soccorso. Alle estremità della piazza resteranno i collegamenti veicolari esistenti tra via Scrivia e il tratto di via Don Bosco e tra via Don Bosco e via Tagliamento, mentre all'incrocio tra via Scrivia e corso Lodi è prevista la posa di pilomat mobili e l'istituzione della zona a traffico limitato. (segue) (Com)