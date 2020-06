Coronavirus: Egitto, ministero Sanità annuncia 84 nuovi morti e 1.363 casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato che 84 persone sono morte di coronavirus nel periodo compreso tra martedì e ieri sera, portando il bilancio a 1.850 decessi. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Hala Zayed, in una nota sulla sua pagina Facebook. Secondo il ministero, 1.363 egiziani sono risultati positivi al coronavirus, portando il totale a 49.219. Su un totale di 49.219, circa 14.566, che sono stati precedentemente risultati positivi, sono in seguito guariti dopo aver ricevuto cure mediche, 13.141 di loro sono stati completamente recuperati e dimessi dai reparti di terapia intensiva. "Circa il 95 per cento dei decessi erano persone con altre patologie”, ha dichiarato Zayed. Il ministro ha rivelato che Cairo, Giza, Qalubyia, Fayoum, Menoufyia, Sharqia, Alessandria e Beheira sono i governatorati con i più alti tassi di contagio. (Cae)