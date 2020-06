Coronavirus: Cisl, in Lombardia rsa ancora chiuse, Regione, Ats e gestori si assumano responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continua lo scarico di responsabilità tra Regione e enti gestori delle rsa in Lombardia, dove molte famiglie sono sotto pressione e in difficoltà”. Lo denuncia una nota la Cisl Lombardia. “L’apertura è rimandata ‘sine die’ in ogni provincia: le regole e le misure per la sicurezza si scontrano con le difficoltà delle società di gestione che hanno o stanno mettendo in cassa gli operatori per le difficoltà economiche intervenute per l’emergenza”, spiega il sindacato, che ricorda di aver “aperto da tempo un confronto con Regione e case per cercare di trovare la soluzione migliore che tenga conto soprattutto delle esigenze delle famiglie e delle necessità dei lavoratori”. “Continuiamo a ricevere mail e telefonate da parte di molti parenti di persone in lista di attesa, alcune di queste anche in condizioni di assoluta urgenza e necessità. Dalle rsa – dice Emilio Didonè, segretario generale dei pensionati Cisl regionali - ricevono risposte insufficienti e soprattutto non risolutive. D’altronde, si sono riversate sulle case di riposo una serie di misure da ottemperare per le quali servono risorse che oggi mancano, creando un circolo vizioso che si ripercuote su lavoratori e famiglie". (segue) (com)