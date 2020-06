Coronavirus: Cisl, in Lombardia rsa ancora chiuse, Regione, Ats e gestori si assumano responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo a stare sul pezzo per cercare di fare ripartire l’ingresso degli ospiti e le visite dei parenti in sicurezza nelle rsa, ma, in particolare, abbiamo il compito di aiutare le famiglie, di salvaguardare i posti di lavoro, di proteggere il personale che ha il diritto di lavorare in sicurezza. Oggi - continua il segretario Fnp - siamo tutti più consapevoli di questa emergenza sanitaria e sociale, e ciascuno si deve assumere il proprio pezzo di responsabilità, compresi enti erogatori, Regione Lombardia, Ats lombarde, operatori e famiglie”. “Per quanto ci riguarda - conclude Didonè - il sindacato pensionati è pronto a fare la sua parte se opportunamente coinvolto. Enti erogatori e Regione Lombardia lo sanno da tempo”. (com)