Sud Sudan: raggiunto accordo su nomina governatori dei 10 stati regionali

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e il vicepresidente (ex leader ribelle) Riek Machar hanno raggiunto un accordo sulla nomina dei governatori dei 10 stati regionali del paese, ponendo fine così a uno stallo durato tre mesi. L’accordo, si apprende da una nota del ministro per gli Affari presidenziali Nhial Deng Nhial, è stato raggiunto in occasione di un incontro tra i due avvenuto ieri nella capitale Giuba e prevede la nomina di sei governatori da parte del Movimento di liberazione del popolo del Sudan al governo (Splm-Ig) del presidente Kiir, di tre da parte del Movimento di liberazione del popolo del Sudan all’opposizione (Splm-Io) di Machar e di uno da parte dell'Alleanza dell'opposizione del Sud Sudan (Ssoa). In base all’intesa, al Splm-Ig andranno Bahr settentrionale, El Ghazal, Warrap, Stato dei Laghi, Equatoria orientale, Equatoria centrale e Stato di Unità, al Splm-Io saranno assegnati Bahr El Ghazal occidentale, Equatoria occidentale e Nilo superiore, mentre il Ssoa ha ottenuto lo Stato di Jonglei. In base ad una precedente proposta della presidenza, quest’ultimo sarebbe invece spettato al Splm-Io. A determinare lo stallo era stata la contrarietà dei partiti dell’opposizione di concedere la presidenza di sei Stati al partito al potere, l’Splm-Ig, tuttavia l’impasse è stata superata dopo che il raggruppamento noto come Altri partiti politici (Opp) ha accettato di cedere al Splm-Ig una casella che gli spettava inizialmente. (segue) (Res)