Sud Sudan: raggiunto accordo su nomina governatori dei 10 stati regionali (2)

- Il testo dell’accordo non menziona invece la disputa sulle tre aree amministrative contese di Abyei, Ruweng e Greater Pibor, su cui non si è trovata un’intesa in seguito all’opposizione del Splm-Io e la questione sarà discussa in un secondo momento. La nomina dei governatori è l’ultimo tassello del faticoso processo di composizione dell’accordo di condivisione del potere siglato nel febbraio scorso da Kiir e Machar e che prevede la formazione di un governo di unità nazionale incaricato di guidare il paese nel periodo di transizione. In base all’accordo, il governo è formato da un totale di quattro vicepresidenti (tra cui Machar), 35 ministri e dieci viceministri così distribuiti: due vicepresidenti, venti ministri e cinque viceministri spetteranno al Splm-Ig del presidente Kiir; nove ministri, tre viceministri e 128 deputati al Splm-Io di Machar; un vicepresidente, tre ministri, un viceministro e 50 membri del parlamento al Ssoa; un ministro, un viceministro e 30 membri del parlamento all’Opp; un vicepresidente, due ministri e dieci membri del parlamento al gruppo degli ex detenuti (Fd) avrà. Quanto ai membri del parlamento, saranno un totale di 550 di cui 332 esponenti del Splm, 128 del Splm-Io, 50 del Ssoa, 30 dell’Opp e 10 del Fd. (segue) (Res)