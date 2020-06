Sud Sudan: raggiunto accordo su nomina governatori dei 10 stati regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sbloccare l’impasse sull’accordo è stata la decisione annunciata lo scorso 15 febbraio dal presidente Kiir di ridurre da 32 a 10 il numero di stati del Sud Sudan, richiesta sostenuta da tempo dagli ex gruppi armati, anche se la creazione di tre nuove aree amministrative (Abyei, Ruweng e Greater Pibor) – non prevista dall’accordo – è stata contestata dall’opposizione. Prima dell’annuncio di Kiir, la questione del numero di stati e dei confini amministrativi – secondo il governo di Giuba questi sarebbero dovuti rimanere 32, mentre i ribelli chiedevano di tornare ad un sistema più ristretto con 10 stati – e la mancata integrazione di diverse forze di combattimento erano stati gli ostacoli principali al completamento del processo di pace. Il Splm-Io, principale gruppo dell'opposizione armata sud sudanese, aveva dichiarato in precedenza che non avrebbe preso parte al nuovo governo di transizione prima della risoluzione della controversia e a nulla era valsa la proposta di mediazione avanzata dall’Autorità intergovernativa per lo Sviluppo (Igad) di istituire 23 stati, ma bocciata da entrambe le parti. (Res)