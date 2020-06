India-Cina: incontro alti ufficiali per allentare la tensione al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’altra parte Wang, secondo quanto riferito dal suo ministero, ha ribadito la posizione di Pechino e ha avvertito che l’India non dovrebbe fraintendere o sottovalutare la volontà della Cina di salvaguardare il proprio territorio: Nuova Delhi è stata esortata a cessare immediatamente tutte le azioni “provocatorie” al confine e a indagare “accuratamente” le cause dello scontro tra le truppe. Il ministro cinese ha chiesto che l’India conduca un’indagine approfondita sulla questione, punisca severamente i responsabili, controlli rigorosamente le truppe in prima linea e cessi immediatamente tutte le azioni provocatorie per garantire che tali incidenti non si ripetano. Secondo Wang, le truppe di frontiera indiane hanno “sfacciatamente” violato le intese raggiunte dai leader dei due paesi. “Quando la situazione sul terreno nella Valle del Galwan si era già stabilizzata, (gli indiani) hanno provocato ancora una volta e persino attaccato violentemente ufficiali e soldati della parte cinese che erano in procinto di negoziare”, ha accusato il capo della diplomazia di Pechino. Wang, infine, ha detto a Jaishankar che “il rispetto e il sostegno reciproci sono l’unica strada giusta e si conformano all’interesse di entrambi i paesi”; “il reciproco sospetto e attrito vanno invece contro il desiderio comune dei due popoli”. (segue) (Inn)