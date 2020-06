Cerveteri: Verde Roma, bene stop al distributore carburanti Torre Flavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ufficio valutazione incidenza ambientale della Regione Lazio ha detto no alla realizzazione di una stazione di servizio nelle vicinanze del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia a Cerveteri: questa è una buona notizia per l'ambiente e per la valorizzazione del territorio". Così in una nota i portavoce di Verdi-Europa e Verde di Roma, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, che aggiungono: "Anche noi, come il Wwf, avevamo espresso forti perplessità sul progetto e, lo scorso 6 marzo, avevamo presentato istanza di accesso agli atti presso la Regione Lazio e il Comune di Cerveteri. A oggi, i due enti non hanno ancora trasmesso alcun documento: nel chiederci come mai, constatiamo che, evidentemente, il progetto non poteva essere assentito e siamo dunque soddisfatti per aver vigilato con cura". (Com)