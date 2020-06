Ue: Parlamento, via libera a Fondo solidarietà per alluvioni 2019, all'Italia 211 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo, i deputati sottolineano come il fondo sia "solo uno strumento di cura" e che "a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diventeranno sempre più violente e frequenti". Chiedono quindi "una riforma del Fondo nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, al fine di tener conto delle future conseguenze dei cambiamenti climatici".L'Eurocamera ha ricordato che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FsUe) è stato istituito in seguito alle gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora, è intervenuto a seguito di 88 catastrofi che hanno generato una serie di eventi catastrofici quali inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità. Finora sono stati sostenuti 24 diversi paesi europei, per un totale di oltre 5,5 miliardi di euro. Dal primo aprile 2020 il campo di applicazione del Fondo è stato ampliato nell'ambito del Coronavirus Response Investment Initiative (risposta coordinata europea sul coronavirus), per includere anche il sostegno in caso di emergenze sanitarie pubbliche. (Beb)