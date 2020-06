Ue: Bce, brusca contrazione del fatturato delle Pmi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Pmi dell’area euro hanno segnalato una contrazione del fatturato a causa della pandemia di Covid-19 ed è la prima volta dall’inizio del 2014: il dato peggiore si è registrato in Italia, seguita da Slovacchia, Grecia e Spagna. È quanto si legge nel bollettino della Banca centrale europea (Bce), secondo cui “in Germania e Francia una percentuale netta molto più esigua di Pmi ha indicato un aumento del fatturato”. In termini di percentuali nette, si legge, “la variazione del fatturato riportata dalle imprese è stata pari al -2 per cento per l’insieme dell’area dell’euro. Il deterioramento è stato diffuso, nonostante alcune differenze tra paesi”. La redditività delle Pmi, prosegue il bollettino, “si è indebolita nei vari paesi e settori economici. In un contesto di contrazione del fatturato, gli elevati costi del lavoro (segnalati dal 46 per cento delle imprese in termini netti) e degli altri fattori di produzione (45 per cento) hanno gravato sugli utili delle Pmi in tutta l’area dell’euro (-15 per cento, rispetto al precedente -1 per cento), nonostante le condizioni di finanziamento accomodanti. Le Pmi greche, spagnole, italiane e slovacche hanno registrato una riduzione degli utili particolarmente forte”. L’industria, prosegue il bollettino, “sembra essere stata la più colpita dal deterioramento degli utili (-20 per cento, rispetto al precedente -7 per cento), soprattutto in Italia”, mentre per il commercio il dato è del 19 per cento netto per le Pmi dell’area euro. La quota, si legge nel bollettino, “raggiunge il 37 per cento in Italia e il 30 in Spagna”. (Res)