Imprese: Franco (Ivass), nel 2019 raccolta premio in Italia ha superato i 140 miliardi

- Nel 2019 la raccolta premio in Italia ha superato i 140 miliardi di euro, arrivando a costituire il 7,8 per cento del Pil. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Daniele Franco, in un videomessaggio pubblicato in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto nel 2019. “Gli indicatori di redditività e solvibilità sono ulteriormente migliorati, con il requisito patrimoniale che era in media 2,4 volte il livello di minimo e il Roe al 12 per cento: dati simili confermano la solidità dell’industria assicurativa italiana”, ha detto, sottolineando che la Relazione annuale viene pubblicata “in un momento difficile per il paese, caratterizzato da un’epidemia che ha portato numerose vittime, una recessione profonda e una vita sociale ancora limitata dall’esigenza di evitare la ripresa dei contagi”. (Rin)