Scuola: sindaco Sala, riapertura dopo 20/9 sarebbe gravissima

- "Ripartiamo dalle scuole". È il messaggio del sindaco di Milano Giuseppe Sala nel videomessaggio pubblicato oggi sui suoi canali social. Per il primo cittadino è "grave" che non ci sia ancora una data per la riapertura a settembre e "gravissimo" che questa avvenga dopo il 20, per le elezioni amministrative. "Nei giorni della maturità, parliamo di scuola. La scuola è un elemento fondante di un Paese e di una comunità, perché è tre cose insieme: è certamente istruzione, sistema educativo, ma è anche welfare ed è anche momento di inclusione sociale. È la più potente arma per pareggiare le opportunità dei nostri figli, per far sì che chi nasce indietro possa essere portato avanti, per far sì che chi ha una disabilità possa comunque essere inserito in un contesto adeguato. Poi purtroppo ci penserà la vita a creare disparità, ma non quando sono piccoli. E poi è inclusione sociale, perché le scuole di quartiere sono un momento di coesione tra i bambini, gli insegnanti e le famiglie", ha spiegato Sala. "In tutto ciò - ha proseguito - noi non sappiamo quando ripartiranno le scuole in Italia e questo è grave. In Francia il 22 giugno riaprono. Ora è chiaro che in questa regione il problema sanitario è stato grave e siamo tutti giustamente spaventati, ma è così in tutta Italia? Lo dico: che non ci provino a dirci che le scuole riapriranno dopo il 20 di settembre, perché il 20 di settembre vanno fatte le elezioni in alcune regioni, perché sarebbe gravissimo".(Rem)